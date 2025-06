Atlético de Madrid ai Mondiali per Club: date, rivali e percorso verso la finale I rivali dell'Atlético de Madrid alla Coppa del Mondo per Club, comprese le date e le potenziali partite dei quarti di finale.

HQ L'Atlético de Madrid è l'altro club spagnolo che parteciperà alla Coppa del Mondo per Club negli Stati Uniti quest'estate, insieme al Real Madrid. Occupano quel posto al posto dell'FC Barcelona, perché quando è stata annunciata la formazione completa, avevano un ranking UEFA migliore, visti i fallimenti del Barça in Champions League ed Europa League negli ultimi anni. L'Atlético non ha mai vinto la Champions League, ma ha raggiunto la finale nel 2014 e nel 2016 e ha vinto l'Europa League nel 2012 e nel 2018. Hanno un girone difficile ( Gruppo B ) che include i più recenti vincitori della Champions League Paris Saint-Germain, così come i recenti campioni della Libertadores Botafogo e i vincitori della Concacaf Champions Cup 2022 Seattle Sounders. Partite della fase a gironi dell'Atlético de Madrid alla Coppa del Mondo per club

Domenica 15 giugno: PSG-Atlético de Madrid: 20:00 CEST (20:00 BST)



Giovedì 19 giugno: Seattle Sounders vs. Atlético de Madrid: 23:00 BST (di giovedì), 00:00 CEST (di venerdì)



Lunedì 23 giugno: Atlético de Madrid-Botafogo: 20:00 CEST (20:00 CEST)

Potenziale percorso per la finale per l'Atleti alla Coppa del Mondo per Club Poiché l'Atleti fa parte del Gruppo B, se avanza agli ottavi di finale affronterebbe le squadre del gruppo A. Ciò significa che i loro potenziali rivali nella prima fase a eliminazione diretta sono:

Palmeiras



Porto



Al Ahly



Inter Miami

E, a seconda che finiscano primi o secondi nel girone, giocheranno le loro partite su:

Sabato 28 giugno: Vincitore del Gruppo A vs. Secondo del Gruppo B: 17:00 BST, 18:00 CEST



Domenica 29 giugno: Vincente del Gruppo B vs. Seconda del Gruppo A: 17:00 BST, 18:00 CEST

In caso di vittoria, i loro prossimi rivali nei quarti di finale sarebbero uno di questi gruppi C e D:

Flamengo



ES Tunisi



Chelsea



Los Angeles FC



Bayern Monaco



Città di Auckland



Boca Juniors



Benfica

Dopodiché, potrebbero giocare le partite dei quarti di finale sabato 5 luglio alle 3:00 CEST o sabato 5 luglio alle 18:00 CEST, e una delle semifinali martedì 8 luglio alle 20:00 BST, alle 21:00 CEST l'8 luglio o il 9 luglio. Pensi che l'Atlético de Madrid abbia la possibilità di raggiungere la finale della Coppa del Mondo per Club? Sarebbe domenica 13 luglio alle 20:00 BST e alle 21:00 CEST.