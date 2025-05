Attacchi aerei israeliani hanno colpito una scuola di Gaza, uccidendo 13 civili

HQ

Le ultime notizie su Israele e Palestina . Ora sappiamo che mercoledì le forze israeliane hanno effettuato attacchi aerei su una scuola che ospitava famiglie sfollate nel nord di Gaza, uccidendo 13 persone, secondo le autorità sanitarie locali.

Secondo quanto riferito, la Karama School di Tuffah è stata presa di mira in due attacchi separati, con un giornalista locale tra i morti. Nel frattempo, le truppe israeliane hanno continuato le demolizioni a Rafah, approfondendo il loro controllo su aree chiave e sfollando altri residenti.

L'esercito israeliano ha dichiarato di aver preso di mira i militanti che utilizzano composti civili per le operazioni, sostenendo che tali luoghi venivano sfruttati come centri di comando e depositi di armi. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione.