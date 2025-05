Attacchi aerei israeliani uccidono 30 persone a Gaza, tra cui un giornalista e un funzionario di emergenza Nel mezzo dell'intensificarsi del conflitto, le vittime aumentano mentre Israele espande il controllo sulla Striscia di Gaza.

HQ Le ultime notizie su Israele e Palestina . Ora sappiamo che almeno 30 palestinesi sono stati uccisi domenica negli attacchi israeliani in tutta Gaza, secondo fonti locali, con morti segnalati a Khan Younis, Jabalia e Nuseirat. Tra le vittime c'erano un alto funzionario dei servizi di emergenza e un giornalista, portando a 220 il bilancio dei professionisti dei media uccisi dall'ottobre 2023. Nel frattempo, secondo quanto riferito, Israele controlla ora oltre il 75% della Striscia di Gaza, poiché i combattimenti persistono su più fronti. Attacchi aerei israeliani uccidono 30 persone a Gaza, tra cui un giornalista e un funzionario di emergenza // Shutterstock