Attacchi israeliani prendono di mira Beirut sud in vista dell'Eid L'escalation provoca evacuazioni di massa mentre aumentano le tensioni per il fragile cessate il fuoco.

HQ Le ultime notizie su Israele e Libano . Una nuova ondata di attacchi aerei israeliani ha colpito la periferia meridionale di Beirut durante la notte, mandando fumo denso sui quartieri residenziali e sfollando migliaia di persone poco prima di una grande festa religiosa. L'esercito israeliano ha affermato che gli attacchi erano mirati a siti sotterranei di droni legati a Hezbollah, mentre i funzionari libanesi hanno respinto la presenza di mezzi militari e hanno condannato gli attentati come violazioni di un fragile cessate il fuoco. Beirut, Libano 11 27 2024: uomo che vende Kaak nella periferia sud di Beirut davanti alle macerie di un edificio dopo l'accordo di cessate il fuoco tra Libano Hezbollah e Israele // Shutterstock