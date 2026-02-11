Attacco con drone russo uccide tre bambini e padre in Ucraina

HQ

Un drone russo ha colpito una casa residenziale a Bohodukhiv, nell'Ucraina orientale, martedì sera, uccidendo due gemelli di due anni, la loro sorella di un anno e il padre di 34 anni, hanno riferito le autorità. La madre incinta dei bambini è sopravvissuta all'attacco dopo essere stata curata per ferite e ustioni lievi. La famiglia si era appena trasferita in città per sfuggire ai bombardamenti in corso, ed era la loro prima notte nella nuova casa. I vigili del fuoco combatterono le fiamme mentre la casa veniva completamente distrutta.

Le autorità regionali hanno riportato i nomi dei bambini come Ivan, Vladyslav e Myroslava. L'Ufficio del Procuratore della Regione di Kharkiv ha dichiarato che l'attacco ha intrappolato la famiglia sotto le macerie, mentre immagini sui social media mostravano fumo che si alzava attraverso le travi di legno del tetto distrutte. Mosca non ha ricevuto commenti immediati, che nega di aver deliberatamente preso di mira civili, anche se migliaia di persone sono morte in attacchi simili dopo l'invasione su larga scala di febbraio 2022.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha condannato l'attacco, affermando che tali attacchi "minano la fiducia in tutto ciò che viene fatto diplomaticamente per porre fine a questa guerra." Ha chiesto una continua pressione internazionale sulla Russia e garanzie di sicurezza per l'Ucraina, sottolineando che l'esercito russo continua ad attacchi, inclusi attacchi notturni con droni nella regione di Sumy e su un ospedale a Zaporizhzhia. L'aeronautica ucraina ha dichiarato di aver intercettato o neutralizzato 112 dei 129 droni lanciati dalla Russia durante la notte...