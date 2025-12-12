Attacco di droni russi colpisce siti energetici di Odessa e provoca blackout

HQ

La Russia ha lanciato attacchi notturni con droni contro infrastrutture energetiche nella regione meridionale di Odessa, Ucraina, scatenando incendi e interruzioni di corrente diffuse, hanno riferito venerdì funzionari locali.

Il governatore Oleh Kiper ha riferito che diversi insediamenti, comprese le aree vicino ai principali porti marittimi ucraini, sono rimasti senza elettricità. La più grande azienda energetica privata ucraina, DTEK, ha dichiarato che una delle sue sottostazioni è stata danneggiata, insieme a un'altra struttura gestita da una società separata.

L'energia fu ripristinata a circa 40.000 clienti, ma circa 90.000 rimasero senza elettricità. Gli attacchi arrivano in un contesto di rinnovata campagna russa contro la rete energetica e i nodi di trasporto ucraini con l'arrivo dell'inverno, spingendo Kiev ad adottare nuove misure d'emergenza per conservare l'energia.

Questa è una notizia in evoluzione...