Attacco di droni russi ferisce 19 persone a Zaporizhzhia, danni diffusi segnalati

HQ

Un grande attacco di droni russi ha colpito la città ucraina sudorientale di Zaporizhzhia martedì sera, ferendo 19 persone e causando danni estesi in tutte le aree residenziali, secondo le autorità regionali. L'attacco ha scatenato numerosi incendi e ha lasciato decine di edifici e veicoli gravemente danneggiati.

Le autorità locali hanno detto che negozi sono stati distrutti mentre più di 30 condomini e 20 abitazioni private sono state colpite. Otto persone rimangono in ospedale mentre le squadre di emergenza continuano le operazioni di soccorso in diversi siti.

L'aeronautica ucraina ha dichiarato di aver intercettato la maggior parte dei droni lanciati durante la notte, anche se le forze russe hanno lanciato missili balistici come parte dell'assalto. La più ampia regione di Zaporizhzhia rimane parzialmente occupata dalle truppe russe, che hanno effettuato recenti progressi, mentre la città stessa rimane sotto controllo ucraino.