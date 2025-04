Attacco turistico in Kashmir che provoca almeno 26 morti e 17 feriti In quello che le autorità definiscono il peggior attacco contro i civili in India dal 2008.

HQ Le ultime notizie sull'India . Martedì, un gruppo di sospetti militanti ha aperto il fuoco sui turisti che esploravano la pittoresca valle di Baisaran vicino a Pahalgam, lasciando almeno 26 morti e 17 feriti in quello che le autorità definiscono il peggior attacco contro i civili in India dal 2008. Il massacro ha scosso la regione proprio mentre stava godendo di una rinascita del turismo, e ha spinto i principali leader indiani a interrompere le visite all'estero in risposta. Un gruppo militante marginale ha rivendicato la responsabilità, sostenendo che le vittime erano legate all'intelligence indiana. Questa affermazione ha solo acuito le tensioni. Nel frattempo, la valle del Kashmir si è fermata per protesta, sono stati aggiunti voli per evacuare i turisti in preda al panico ed è in corso una caccia all'uomo, quindi resta da vedere come si svilupperà la situazione. Attacco turistico in Kashmir // Shutterstock