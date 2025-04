Attacco turistico in Kashmir: le autorità identificano tre militanti, affermano che due provengono dal Pakistan

HQ

Le ultime notizie su India e Pakistan . Le autorità del Kashmir hanno identificato tre persone ritenute responsabili del recente assalto a Pahalgam che ha causato la morte di 26 persone. Tra i sospettati, due sarebbero pakistani.

La polizia ha emesso avvisi pubblici e offerto ricompense finanziarie per qualsiasi informazione che possa portare agli arresti. L'attacco, che ha preso di mira un gruppo di turisti, ha scosso l'area nota per la sua bellezza e calma. Resta da vedere come si svilupperà la situazione.