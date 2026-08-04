Attack on Titan 3 arriverà su PC e console a dicembre

HQ

Koei Tecmo e lo sviluppatore Omega Force sono sempre stati piuttosto vocali nel rilasciare Attack on Titan 3 durante l'inverno, ma la coppia non ha mai dato una conferma definitiva se sarebbe avvenuto tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027. Ora abbiamo un aggiornamento su questo fronte.

Come parte di una trasmissione, è stato condiviso un lungo sguardo sul gioco, accompagnato dalla conferma della data di uscita del titolo, e la buona notizia è che uscirà prima della fine dell'anno solare.

Attack on Titan 3 eviterà Grand Theft Auto VI, come quasi tutto il resto, ma sarà anche uno degli ultimi grandi lanci di quest'anno, con un debutto previsto per il 10 dicembre 2026 su PC, PS5, Xbox Series X/S e Switch 2.

Tenendo questo a mente, puoi vedere la data di uscita trasmessa qui sotto per oltre otto minuti di gioco emozionante da ammirare.