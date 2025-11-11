Attentato suicida nella capitale del Pakistan uccide almeno 12 persone

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che un attentatore suicida ha colpito fuori da un tribunale nella capitale del Pakistan, Islamabad, uccidendo almeno 12 persone e ferendone molte altre. L'aggressore ha fatto esplodere l'ordigno vicino a un veicolo della polizia dopo aver aspettato fuori dal tribunale per oltre 10 minuti, causando il caos nell'area tipicamente affollata. Le autorità stanno indagando sull'incidente da più angolazioni mentre gli ospedali curano i feriti, alcuni in condizioni critiche.

Il ministro dell'Interno pakistano Mohsin Naqvi: "Stiamo indagando su questo incidente da diverse angolazioni. Non si tratta di un attentato qualsiasi. È successo proprio a Islamabad".