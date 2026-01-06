Attenzione: truffa su TikTok usando video AI della principessa Leonor di Spagna

HQ

Le autorità spagnole hanno emesso un avvertimento dopo che truffatori hanno utilizzato video generati dall'IA su TikTok per impersonare la principessa Leonor, l'erede ventenne al trono spagnolo, in una frode online che ha preso di mira gli utenti dei social media.

I conti falsi mostrano video realistici di "Leonor" che promette migliaia di dollari di assistenza finanziaria in cambio di una tariffa anticipata di qualche centinaio di dollari. Alle vittime che pagano viene poi chiesto pagamenti aggiuntivi prima che i truffatori spariscano, secondo la Fondazione Principessa delle Asturie.

Immagine catturata di un video fraudolento su TikTok creato con IA, che sostiene di riportare la principessa Leonor

La fondazione sottolinea che né essa né la principessa Leonor gestiscono programmi che offrano denaro, sovvenzioni o assistenza finanziaria personale, definendo tutti questi messaggi "completamente falsi." Un'indagine di El País (tramite The Guardian) ha rilevato che i numeri di telefono collegati alla truffa sono stati rintracciati fino alla Repubblica Dominicana, con alcuni video che hanno attirato più di un milione di visualizzazioni.

Nonostante le regole di TikTok vietano l'impersonificazione e le attività fraudolente, il giornale ha riportato che ripetuti reclami sugli account falsi Leonor sono stati respinti, con la piattaforma che affermava che i contenuti non violavano le proprie politiche. Questo mette in evidenza crescenti preoccupazioni sulle truffe di impersonificazione guidate dall'IA, poiché i video falsi sempre più realistici rendono più difficile per gli utenti distinguere i dati ufficiali dalle frodi sofisticate.