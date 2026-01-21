Attivisti globali criticano il Davos Forum definendolo guidato dall'élite e antidemocratico

HQ

Una coalizione di 67 organizzazioni della società civile provenienti da più di 26 paesi ha rilasciato una dichiarazione congiunta criticando duramente il World Economic Forum (WEF), definendolo un simbolo di un sistema economico globale che avvantaggia le élite potenti mentre approfondisce la guerra, le disuguaglianze e i danni ambientali. La dichiarazione arriva mentre leader politici e imprenditoriali si riuniscono a Davos per il vertice annuale.

I gruppi sostengono che il forum escluda lavoratori, comunità e paesi più colpiti da disastri climatici, conflitti e insicurezza economica. "Rifiutiamo il Forum Economico Mondiale come simbolo di un'economia autoritaria che serve pochi, escludendo coloro che lavorano duramente giorno dopo giorno", afferma Max Voegtli della coalizione di protesta svizzera StrikeWEF.

Forum Economico Mondiale (WEF) // Shutterstock

I firmatari chiedono cambiamenti radicali alla governance economica globale, tra cui un maggiore controllo democratico e una distribuzione più equa della ricchezza. "Chiediamo una democratizzazione fondamentale dell'economia mondiale e una redistribuzione della ricchezza per affrontare le nostre nette disuguaglianze globali", afferma Thomas Eberhardt-Köster di Attac Germania.

Invece di Davos, la coalizione promuove piattaforme internazionali alternative come il World Social Forum, che dicono siano organizzate da e per la gente comune. Massa Koné, uno dei principali organizzatori del Forum Sociale Mondiale 2026, afferma che l'evento mirerà a "dare alle persone il potere di auto-organizzarsi per una governance più giusta delle fondamenta della vita".

La dichiarazione è stata promossa da gruppi tra cui gli organizzatori del World Social Forum 2026 in Africa occidentale, le organizzazioni tedesche di advocacy WEED e Attac, il movimento transnazionale Afrique-Europe-Interact e StrikeWEF, che sta organizzando proteste durante la riunione di Davos di quest'anno...