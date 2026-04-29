Audi mostra un nuovo SUV EV esclusivamente cinese

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Ok, quindi "AUDI" in realtà non è "Audi" come la conosciamo, ma piuttosto un sottomarchio esclusivamente cinese, che finora ha lanciato un solo modello. È però un linguaggio di design molto diverso, e uno che molti vorrebbero vedere implementato altrove.

Ora hanno presentato il loro secondo modello (tramite Top Gear), l'AUDI E7X, un SUV elettrico full-size che misura oltre cinque metri di lunghezza. Non solo, è anche un modello di fascia alta, offrendo una versione a trazione posteriore con circa 402 cavalli, oppure una versione a trazione integrale da 671 cavalli, e una velocità da 0 a 100 chilometri orarie in 3,9 secondi.

Utilizza un'architettura a 900 volt e un'autonomia stimata (secondo lo standard cinese CLTC) di 750 chilometri. All'interno c'è un display panoramico frontale da 27" e un "layout executive" a quattro posti.

Audi non ha ancora commentato se i modelli "AUDI" arriveranno infine in diversi mercati, ma al momento non sembra probabile. Puoi vedere il modello qui sotto: