Audi spiega perché hanno appena lanciato una Q7 solo diesel in Europa

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Sebbene le vendite di veicoli elettrici siano diminuite in alcune parti del mondo, in Europa mantiene il suo slancio, conquistando una quota di mercato del 20% nel primo trimestre del 2026. Inoltre, mentre l'UE ha ritirato un divieto totale sul diesel, si prevede che arriveranno regolamentazioni più severe in qualche forma.

Fai la coda di Audi, che ora lancia una nuova Q7 in Europa con una sola opzione motore: un motore diesel 3.0 litri TDI Mild-Hybrid e V6 TDI.

Questo ha suscitato molte sguarde, ma secondo Audi, la domanda dei clienti racconta un'altra storia quando si tratta di grandi SUV premium, nonostante vendano parecchi SUV premium grandi come veicoli elettrici.

Un portavoce dell'azienda ha detto a Motor1 che il diesel V6 è stato prioritario perché rimane la scelta di motore più popolare tra gli acquirenti europei del Q7. Audi afferma di lanciare sempre veicoli con le motorizzazioni più rilevanti per ogni mercato, e per l'Europa questo continua a essere il TDI.

"In base alla domanda dei clienti, partiamo dai motori più importanti per mercato o regione. In Europa, si tratta del V6 TDI con 295 CV e 241 CV di potenza. Entrambi i motori hanno tecnologia MHEV plus con 24 CV aggiuntivi", afferma Audi.