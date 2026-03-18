Audio-Technica presenta i suoi due nuovi microfoni, l'ATV-SG1 e l'ATV-SG1le

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Sta diventando sempre più difficile produrre contenuti di alta qualità. In passato, un buon telefono cellulare o una fotocamera bastavano per tutto, ma gli standard di qualità stanno aumentando, la concorrenza cresce e le nostre attrezzature diventano obsolete più rapidamente che mai. Fortunatamente, ci sono sempre alternative per aggiornare la nostra attrezzatura e ottenere risultati migliori.

Audio-Technica è specializzata in audio e ha lanciato due nuovi microfoni che si collegano alla nostra telecamera per migliorare la qualità audio delle nostre registrazioni. Questi microfoni, progettati per creatori di contenuti e videomaker, sono i modelli ATV-sg1 e ATV-sg1le.

Il primo è il modello 'pro', progettato per professionisti, dotato di un interruttore filtro a taglio basso per attenuare il rumore del vento, un controllo del guadagno e una funzione di traccia di sicurezza che registra il livello audio principale sul canale sinistro e una traccia di backup a -6 dB sul canale destro. Il modello ATV-SG1le è progettato per YouTuber e ha specifiche leggermente più modeste, pur rimanendo professionale con una gamma di frequenze estesa e un alto SPL massimo.

L'Audio-Technica ATV-SG1 sarà disponibile a 199 € e 99 € per l'ATV-SG1le. Li proverai o sei soddisfatto della tua configurazione attuale?