Muore all'età di 77 anni Aurélio da Silva Pereira, scouter che scoprì Cristiano Ronaldo o Figo

Aurélio da Silva Pereira, ex allenatore di calcio e scout di giocatori dello Sporting Clube de Portugal, è morto all'età di 77 anni, ha annunciato il club sui social media. È stato un giocatore a livello giovanile, poi allenatore delle squadre giovanili, ma è ricordato soprattutto per essere stato responsabile del programma di reclutamento dei giocatori e sviluppo giovanile, che ha gestito dal 1988 al 2019, ed è responsabile della ricerca di talenti come Luis Figo, Cristiano Ronaldo, Rui Patricio, Simao o Rafael Leao.

Grazie al suo lavoro, dozzine di giocatori portoghesi hanno avuto la loro svolta nel calcio professionistico e molti in seguito sono passati ad altri club più grandi al di fuori del Portogallo. Ma rimangono un orgoglio per il paese, e quando il Portogallo ha vinto la Coppa UEFA Euro nel 2016, dieci dei giocatori erano stati scoperti da lui, guadagnandosi il soprannome di "The Aurélios". Così, Aurélio è diventato una figura molto amata non solo dai tifosi dello Sporting CP, ma da tutto il paese.

Aurélio da Silva ha vinto numerosi premi, tra cui la Medaglia al Merito Sportivo della Città di Lisbona nel 2017 e l'Ordine al Merito della UEFA nel 2018 in riconoscimento del suo contributo allo sviluppo del calcio portoghese ed europeo.