Australia e Stati Uniti impegnano 3,5 miliardi di dollari in una spinta per i minerali critici

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Australia e Stati Uniti hanno promesso oltre 3,5 miliardi di dollari di finanziamenti per espandere la produzione di minerali critici, in uno sforzo congiunto volto a rafforzare le catene di approvvigionamento per la difesa, la manifattura e le tecnologie di energia pulita.

Il pacchetto di investimenti sosterrà progetti minerari e di raffinazione focalizzati su terre rare e altri materiali strategici, settori attualmente dominati dalla Cina. I funzionari hanno affermato che l'iniziativa mira a rafforzare la resilienza industriale e a garantire l'accesso agli input essenziali per le tecnologie avanzate e la sicurezza nazionale.

I finanziamenti saranno indirizzati attraverso agenzie di finanziamento all'esportazione in entrambi i paesi e destinati a progetti in Australia, inclusi impianti di lavorazione delle terre rare e sviluppi minerari di nichel, grafite e tungsteno.

L'accordo si basa su un accordo quadro più ampio firmato sei mesi prima, in base al quale entrambi i paesi si impegnavano ad espandere la cooperazione sui minerali critici e a ridurre la dipendenza da catene di approvvigionamento globali concentrate.