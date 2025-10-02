Autotrader ha recensito il nuovo DBX S, ed è "brutale"

HQ

Il segmento dei SUV sportivi è in continua crescita e con vetture del calibro di Lamborghini Urus Performante, Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, Audi RSQ8, Ferrari Purosangue e tutto il resto, ci sono molte prestazioni qui per coloro che vogliono sedersi in alto, fare le valigie, guidare in modo sicuro e spazioso con le prestazioni di un'auto sportiva. La DBX di Aston Martin è stata al top in termini di potenza per un certo numero di anni e ora hanno lanciato un modello ancora più affilato chiamato DBX S, che viene fornito con 727 cavalli (!) ed è quindi ovviamente molto, molto veloce. Autotrader lo ha testato e vale la pena guardare la recensione video.

