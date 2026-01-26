Avatar: Fire & Ash è stato detronizzato al botteghino nientemeno che da Chris Pratt Mercy

HQ

L'ultimo blockbuster da un miliardo di dollari di Big Jim è stato sconfitto - almeno negli Stati Uniti - non da un altro colosso franchise, ma dal flop critico guidato da Chris Pratt Mercy. È l'equivalente di un chihuahua che abbatte un San Bernardo, ma questo è il mondo del cinema in cui viviamo.

Avatar: Fire & Ash ha raccolto circa 7 milioni di dollari a livello nazionale, mentre, secondo Box Office Mojo, Mercy ha ottenuto un weekend di uscita negli Stati Uniti di 11,1 milioni di dollari. Non c'è nulla di cui urlare, ma viene visto come un buon inizio, considerando la scarsa accoglienza critica e il fatto che pochi spettatori possono andare al cinema negli Stati Uniti, con il freddo che ha colpito gravemente molti stati.

Altrove al botteghino, assistiamo a un altro grande detronamento, con Zootropolis 2 che ha sconfitto Avengers: Endgame diventando il film hollywoodiano numero 1 di tutti i tempi in Cina, avendo guadagnato finora 632,2 milioni di dollari nel territorio.