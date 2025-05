Avatar: The Last Airbender amplia il suo cast con la star di Severance e altro ancora

HQ

Netflix ha annunciato che sta ampliando il cast di Avatar: The Last Airbender, la versione live-action dell'amata serie anime. Dopo un primo lotto di episodi popolare, anche se un po' mediocre, la seconda e la terza stagione sono in produzione e nello spirito di questo lo streamer ha presentato una manciata di nuovi volti che dovremmo aspettarci di vedere spuntare.

Netflix ci ha detto che la stagione 2 per cominciare introdurrà Terry Chen nei panni di Jeong Jeong, Dolly De Leon nei panni di Lo e Li, Lily Gao nei panni di Ursa, Madison Hu nei panni di Fei e la star di Severance Dichen Lachman nei panni di Yangchen.

Per basarci su queste nuove aggiunte che appariranno anche nella terza stagione, possiamo aspettarci che Jon Jon Briones interpreti Piandao e Tantoo Cardinal Hama nel terzo lotto di episodi.

Al momento, stiamo ancora aspettando di sapere quandoAvatar: The Last Airbender tornerà per la sua seconda stagione, ma sappiamo che la produzione di questo ciclo di episodi di follow-up si è conclusa e che il lavoro sul terzo lotto è in corso in questo momento.