Avengers: Doomsday è stato posticipato al 18 dicembre 2026

Sembra che maggio 2026 non sarà un mese così importante per l'intrattenimento come pensavamo all'inizio. Anche se sembrava che il film e il gioco più importante dell'anno sarebbero arrivati sui nostri schermi in quel mese, Avengers: Doomsday si è ritirato da un'uscita a maggio.

Invece, secondo Deadline, il film è stato posticipato fino alla fine dell'anno e sarà presentato in anteprima il 18 dicembre 2026. Anche Avengers: Secret Wars è stato posticipato dal 7 maggio 2027 al 17 dicembre dello stesso anno.

Non abbiamo ancora un motivo esatto per cui la Disney ha ritardato entrambi i film, ma con così tanti attori a bordo per i prossimi film dei Vendicatori, così come gli effetti visivi necessari per questi film, più tempo per cucinare potrebbe essere una buona cosa.

Avengers: Doomsday debutterà il 18 dicembre 2026.