Avengers: Doomsday ha subito nuove riprese su richiesta di Downey

Che i film di supereroi passino attraverso "riprese" è più la regola che l'eccezione in questi giorni, con quasi tutte le produzioni che devono affrontare una certa quantità di riprese aggiuntive. Avengers: Doomsday non è diverso. Ciò che è insolito, tuttavia, è che le riprese sono state richieste da una delle star stesse, Robert Downey Jr.

In un episodio pubblicato di recente del podcast The Hot Mic, gli addetti ai lavori Jeff Sneider e John Rocha hanno rivelato che le nuove scene sono state girate per quasi un mese intero. La maggior parte di queste riprese erano incentrate sul Dottor Destino, ma secondo il rapporto, Downey inizialmente non era fisicamente presente per molte di esse. Invece, ha contribuito con la sua voce mentre le controfigure si sono occupate della recitazione fisica.

Tuttavia, l'attore alla fine non era soddisfatto dei risultati e ha chiesto di tornare di persona. "Ho sentito che Doomsday ha dovuto subire tre settimane di riprese su richiesta di Downey", ha spiegato Sneider.

"Ci sono stati momenti in cui Downey era presente sul set per leggere le battute del Dottor Destino, ma non era coinvolto nelle scene. Al suo posto, nel film ci sarebbero delle controfigure corpo e faccia. Alla fine Downey si rese conto che la situazione non funzionava, e chiese di rigirare tutte e tre le settimane di scene, con lui nel vero costume del Dottor Destino.