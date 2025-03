Avengers: Doomsday rivelerà la connessione tra Iron Man e il Dottor Destino

HQ

Da quando Robert Downey Jr. è stato annunciato come l'uomo dietro la maschera nel prossimo Avengers: Doomsday, i fan hanno ipotizzato se il suo coinvolgimento vada oltre la popolarità dell'attore e serva effettivamente a uno scopo più grande. Potrebbe esserci una connessione tra Iron Man, la sua morte alla fine di Avengers: Endgame e il suo ruolo di Doctor Doom ?

Un'affermazione che in realtà sembra essere vera, come ha recentemente confermato Anthony Russo in un'intervista al Times, dicendo che sì, c'è una connessione tra la morte di Iron Man e l'introduzione di Doctor Doom, ma i dettagli esatti sono top secret e nulla che verrà rivelato in anticipo. Anthony Russo ha anche detto che nessun altro tranne Downey Jr. potrebbe ritrarre questo personaggio nel modo previsto.

"Non possiamo spiegarlo perché fa parte della storia. Ma non c'è nessun altro al mondo che potrebbe interpretare questo personaggio nel modo in cui sta per farlo".

Joe Russo ha anche sottolineato che lo stesso Downey è stato determinante nel processo di sviluppo di questa nuova interpretazione dei detriti, che ha descritto come molto intenso.

"Sta scrivendo retroscena e condividendo idee per i costumi. Lui è davvero... eravamo al telefono questa mattina, prima di arrivare qui, a parlarne.... Ama i personaggi davvero ricchi e tridimensionali, e penso che veda una vera opportunità qui con quel personaggio".

Quale pensi sia la connessione tra Iron Man e Doctor Doom ?