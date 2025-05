Avowed ti permette di sbarazzarti degli spider, mostra la roadmap nel nuovo aggiornamento

HQ

L'ultimo aggiornamento di Avowed e la prima importante patch di contenuti dell'anno è arrivata. Dal lancio del gioco a febbraio, i fan hanno costantemente chiesto nuove funzionalità e alcune caratteristiche di qualità della vita per migliorare le loro avventure nelle Terre Viventi.

L'aggiornamento 1.4 per Avowed affronta alcune cose che i giocatori desiderano, mentre il resto è stato promesso più avanti nella roadmap appena svelata. Prima di tutto, nell'aggiornamento disponibile ora, c'è una modalità Aracnofobia, che consente ai giocatori di trasformare i ragni in sfere meno minacciose ma comunque letali.

Inoltre, sono state apportate modifiche al funzionamento della nebbia di guerra, con le mappe che ora si cancellano più facilmente. Una nuova funzione di accampamento del gruppo ti consente di aspettare di passare il tempo e puoi annullare gli attacchi potenti con alcune armi a distanza con una nuova impostazione.

Più avanti nel corso dell'anno, ci aspettiamo miglioramenti alla cucina e alla creazione, nuove abilità e comportamenti dei PNG, nuove armi, armature e abilità per i tuoi indicatori di mappa divini e personalizzati. Queste funzionalità dovrebbero essere disponibili entro l'estate, mentre entro l'autunno dovrebbero essere presenti nel gioco il New Game Plus, una modalità foto e la possibilità di cambiare il tuo aspetto.

Avowed è ora disponibile su Xbox Series X/S e PC.