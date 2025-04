Avremo il nostro primo sguardo al film The Last Airbender a giugno

Ora sappiamo quando avremo il nostro primo vero sguardo al nuovo film ambientato nell'universo di Avatar: The Last Airbender, in arrivo sui nostri schermi all'inizio del prossimo anno. Sembra che il film - intitolato Aang: The Last Airbender - avrà una sorta di anteprima a giugno.

Secondo The Hollywood Reporter, il film sarà presente all'Annecy Film Festival. Non è all'interno della selezione ufficiale dei film del festival, ma la Paramount lo mostrerà comunque insieme a The SpongeBob Movie: Search for SquarePants.

Aang: The Last Airbender presenta Dave Bautista, Steven Yeun e altri nel suo cast vocale, e ci riporta all'era di Aang, dopo la sua sconfitta del Signore del Fuoco, dove lui e il Team Avatar devono ora ripristinare il mondo da giovani adulti.

Aang: The Last Airbender uscirà il 20 gennaio 2026.