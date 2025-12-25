Babbo Natale palestinese arrestato durante un'irruzione della polizia israeliana durante una festa di Natale

HQ

Un uomo palestinese travestito da Babbo Natale è stato arrestato dalla polizia israeliana durante un'irruzione a una celebrazione natalizia nella città settentrionale di Haifa, secondo un gruppo palestinese per i diritti civili. Gli agenti hanno chiuso l'evento, confiscato l'attrezzatura audio e anche trattenuto un DJ e un venditore ambulante.

Filmati che circolano online mostrano la polizia che spinge gli uomini a terra e li ammanetta mentre gli spettatori osservano. La polizia israeliana ha dichiarato che l'uomo vestito con il costume di Babbo Natale ha resistito all'arresto e ha aggredito un agente. Il Mossawa Center, che rappresenta i cittadini palestinesi di Israele, ha contestato tale versione, affermando che la polizia ha usato la forza eccessiva e ha effettuato il blitz senza la dovuta autorità legale.

Il Natale in Israele, nella Cisgiordania occupata e a Gaza

Gli arresti sono avvenuti mentre i palestinesi celebravano il Natale in Israele, nella Cisgiordania occupata e a Gaza, in un contesto di restrizioni in corso legate alle misure di sicurezza israeliane. A Betlemme, per la prima volta dall'inizio della guerra a Gaza si tennero celebrazioni, con i fedeli che partecipavano alla messa nella Chiesa della Natività e gli eventi festivi che tornavano in città.

A Gaza, una piccola comunità cristiana ha festeggiato il Natale in mezzo a una vasta distruzione e difficoltà umanitarie, mentre le operazioni militari israeliane sono proseguite nonostante la festività. Funzionari palestinesi hanno anche riferito attacchi di coloni contro uliveti e incursioni dell'esercito israeliano su abitazioni vicino a Hebron nello stesso periodo.

Le organizzazioni per i diritti umani affermano che gli attacchi contro cristiani e proprietà cristiane sono aumentati nell'ultimo anno. Nel suo discorso di Natale, Papa Leone condannò la situazione umanitaria a Gaza, paragonando la storia biblica del presepe alle condizioni affrontate dai palestinesi sfollati che vivevano in tende durante l'inverno.

