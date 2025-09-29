Bad Bunny sarà il protagonista dello spettacolo dell'intervallo del Super Bowl

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia. La superstar portoricana Bad Bunny è stata annunciata come l'artista principale per l'imminente spettacolo dell'intervallo del Super Bowl a Santa Clara. "Quello che provo va oltre me stesso", Ha detto Bad Bunny in un comunicato stampa. "È per coloro che sono venuti prima di me e hanno corso innumerevoli yard in modo che potessi entrare e segnare un touchdown". Poi ha aggiunto: "Questo è per il mio popolo, la mia cultura e la nostra storia. Vai a dire a tua nonna che saremo lo spettacolo dell'intervallo del Super Bowl". Cosa ne pensi? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo tramite il seguente link. Go!