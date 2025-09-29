Sport
Bad Bunny sarà il protagonista dello spettacolo dell'intervallo del Super Bowl
L'icona globale porterà la sua musica sul palcoscenico più grande della NFL all'inizio del 2026.
Abbiamo appena ricevuto la notizia. La superstar portoricana Bad Bunny è stata annunciata come l'artista principale per l'imminente spettacolo dell'intervallo del Super Bowl a Santa Clara. "Quello che provo va oltre me stesso", Ha detto Bad Bunny in un comunicato stampa. "È per coloro che sono venuti prima di me e hanno corso innumerevoli yard in modo che potessi entrare e segnare un touchdown". Poi ha aggiunto: "Questo è per il mio popolo, la mia cultura e la nostra storia. Vai a dire a tua nonna che saremo lo spettacolo dell'intervallo del Super Bowl". Cosa ne pensi? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo tramite il seguente link. Go!