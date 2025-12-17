Baldur's Gate III ha ora superato i 20 milioni di copie vendute

HQ

Baldur's Gate III ha conquistato sia i giocatori che i media quando è uscito nel 2023 e, nonostante fosse un gioco di ruolo relativamente profondo e complesso, ha venduto incredibilmente bene. E le vendite sono rimaste forti.

Il giornalista di Bloomberg Jason Schreier ha recentemente intervistato il CEO di Larian, Swen Vincke, parlando del loro prossimo gioco di ruolo Divine - annunciato venerdì ai Game Awards - ma ovviamente anche di Baldur's Gate III. Tra le altre cose, è stato rivelato che il gioco ha ormai venduto oltre 20 milioni di copie, il che ovviamente dà a Larian ancora più risorse da investire in Divinity.

Riguardo a quest'ultimo, Vincke dice anche: "Penso che questo sarà molto meglio," e spiega che si tratta di un RPG a turni che non si basa sui classici RPG cartacea, ma ha un sistema di gioco ottimizzato per i videogiochi:

"Penso che questa sarà la nostra libertà. È un RPG a turni che presenta tutto ciò che avete visto da noi in passato, ma portato al livello successivo."

Non sappiamo quando uscirà effettivamente Divinity, ma probabilmente dovremo aspettare ancora un paio d'anni prima di avere la possibilità di scoprire se è davvero migliore del classico moderno Baldur's Gate III.