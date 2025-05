Baldur's Gate III Il DLC sarebbe stata l'opzione "noiosa", dice il capo di Larian

HQ

Dopo l'uscita e il successo mondiale di Baldur's Gate III, Larian Studios ha scioccato un buon numero di noi quando ha rivelato che non avrebbe lavorato a un sequel o a una grande espansione. Sembrava una cosa logica, ma per Swen Vincke era un'opzione noiosa.

Parlando con GameSpot in una recente intervista, Vincke ha spiegato perché lo studio ha perseguito ciò che voleva fare, piuttosto che ciò che gli sviluppatori sentivano di dover fare. "Abbiamo sentito che è quello che dovevamo fare, giusto? Hai un gioco enorme, un grande successo, e devi fare un DLC di qua e di là", ha detto Vincke.

"E poi, nel momento in cui abbiamo avuto un po' di tempo per pensare, ci siamo resi conto: 'Cosa stai facendo?'. L'intuizione progressiva non è una brutta cosa, quindi a volte si prende la strada sbagliata e poi si dice: 'Oh fanculo', e si cambia rotta", ha continuato Vincke.

Con una tale buona volontà portata da Baldur's Gate III, Larian è una mano fidata per qualsiasi cosa lavorino in futuro. Attualmente, hanno due progetti in lavorazione, ma probabilmente ci vorrà del tempo prima di vederli entrambi.