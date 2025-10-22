Ball x Pit vende 300.000 copie in soli cinque giorni

HQ

Tra Hollow Knight: Silksong e Hades II, avreste potuto pensare che i fan indie avessero mangiato abbastanza bene e che avrebbero giocato a quei giochi fino a quando la neve non avesse coperto le loro finestre e la loro famiglia li avesse chiamati per la cena di Natale. Ma ora è emerso un altro successo indie del 2025, con Ball x Pit che ha rapidamente dimostrato di meritare di essere nelle stesse conversazioni dei cani grossi.

Sviluppato dal creatore solista Kenny Sun in collaborazione con Devolver Digital, Ball x Pit è un roguelike fantasy in cui devi farti strada attraverso un dungeon lanciando un sacco di palle contro i nemici e gli ostacoli sul tuo cammino. Il gioco è vibrante, gratificante e ha ottenuto un punteggio di recensione di Steam estremamente positivo.

Secondo l'account Twitter/X di Devolver, il gioco ha venduto 300.000 copie dal lancio. Questa è un'impresa impressionante per una nuova IP indie in soli cinque giorni, e speriamo che molte più persone saltino su Ball x Pit per vedere di cosa si tratta.