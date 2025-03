Bam Margera confermato per Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 grazie a Tony Hawk in persona

HQ

All'inizio di questo mese è stato annunciato Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, che promette di includere diversi miglioramenti del gameplay, miglioramenti della qualità della vita e, naturalmente, una grafica e un suono migliori, oltre a molta musica su licenza. Ma... non tutto è andato bene, poiché i fan hanno notato che Bam Margera è stato apparentemente eliminato dal titolo.

L'ex star di Jackass ha avuto una vera e propria battaglia in salita negli ultimi due anni con seri problemi personali, tra cui abuso di droghe e problemi legali. Non è nemmeno la prima volta che questo lo porta a essere tagliato, e le condizioni di Bam gli hanno impedito di apparire in Jackass 4 qualche anno fa.

Tuttavia, ora viene riferito tramite VGC che lo stesso Tony Hawk è intervenuto per garantire che Bam possa ancora apparire. È stato nel podcast The Nine Club che il conduttore Roger Bagley ci ha detto che il gioco era già finito quando Hawk ha contattato Activision e ha insistito affinché Bam Margera fosse incluso. Ciò ha portato Margera a essere trasportato in aereo per le scansioni del corpo e altre registrazioni necessarie dovevano essere integrate nel gioco.

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 uscirà l'11 luglio di quest'anno per PC, PlayStation, Switch e Xbox ed è incluso anche in Game Pass. Cosa ne pensi del fatto che Bam sia stato riportato in gioco in questo modo, è stata una buona mossa da parte di Hawk?