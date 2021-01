Bandai Namco regala Pac-Man Championship Edition 2 su console e PC

Stai guardando Pubblicità

Bandai Namco ha annunciato che fino al prossimo 10 maggio, alle ore 19, i giocatori potranno scaricare in forma completamente gratuita Pac-Man Championship Edition 2 su PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam). Il motivo? La compagnia vuole contribuire in modo positivo a questa quarantena forzata dettata dal Coronavirus, regalando il suo puzzle game per permettere di condividere un'esperienza divertente con tutta la famiglia.

Ecco di seguito il comunicato stampa con cui l'azienda annuncia questo simpatico regalo:

"A tutti gli amici e familiari di BANDAI NAMCO Entertainment nel mondo,

ognuno sta facendo la propria parte nel cambiare lo stile di vita e le abitudini lavorative per affrontare la pandemia di COVID-19. Qui in BANDAI NAMCO Entertainment, abbiamo deciso di lanciare una serie di iniziative per supportare e salvaguardare la salute dei nostri dipendenti, delle loro famiglie e amici, oltre a quella dei nostri clienti, fornitori e membri della community.

Abbiamo quindi deciso di seguire letteralmente il nostro motto e offrire "più divertimento per tutti". Ci impegniamo a proporre un intrattenimento adatto a tutti nella speranza che possa portare qualche sorriso tra i videogiocatori di tutto il mondo durante questo momento molto difficile.

Perciò abbiamo deciso di inviare il nostro amato ambasciatore, PAC-MAN, nelle case di tutto il mondo rendendo disponibile gratuitamente PAC-MAN Championship Edition 2 dal 24 aprile 2020* alle 19:00 del 10 maggio 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite STEAM.

Attraverso questa offerta gratuita a tempo limitata, speriamo di poter portare un po' di divertimento e conforto nelle vostre case.

In BANDAI NAMCO Entertainment, i pensieri di tutti vanno alla salute dei nostri colleghi e fan, mentre continuiamo il nostro impegno per portare più divertimento in tutto il mondo.

Per fare la nostra parte, per ora ci impegniamo a offrire "più divertimento per tutti... ma a casa".

Restate al sicuro e in salute,

BANDAI NAMCO Entertainment Inc."