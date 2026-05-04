Barcellona e Lione si sfideranno per la quarta volta in una finale di Champions League

HQ

FC Barcelona e OL Lyonnes si sfideranno quest'anno nella finale di Champions League femminile, una finale ricorrente che si è già disputata tre volte, con il Lione che ha battuto il Barcellona nel 2019 e 2022, e il Barcellona che ha vinto nel 2024.

Arriva dopo che il Lione è rimontato e ha vinto i campioni in carica Arsenal 3-1 nel ritorno, 4-3 complessivo, mentre il Barcellona ha battuto il Bayern Monaco 4-2 domenica, 5-3 complessivo.

Il Lione rimane la squadra di maggior successo nella storia della competizione, nata nel 2002, vincendo un record di otto titoli. Tuttavia, il Barcellona ha fatto la storia raggiungendo la finale di Champions League per sei anni consecutivi (prima squadra a raggiungerlo in Champions League femminile e maschile) e in sette delle ultime otto stagioni, dalla loro prima finale nel 2019, quando ha perso contro il Lione. Il Barça ha vinto tre di quelle sei finali, nel 2021 contro il Chelsea, nel 2023 contro il Wolfsburg e nel 2024 contro il Lione. Lyon è stato secondo in altre tre occasioni.

La finale della Women's Champions League 2025/26 si giocherà il 23 maggio allo Ullevaal Stadion di Oslo, Norvegia. Chi pensi vincerà?