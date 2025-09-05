Batman: Arkham Shadow sequel confermato dal doppiatore

HQ

Quando Batman: Arkham Shadow è stato rivelato per la prima volta, c'è stato un grande applauso seguito da un'immediata deflazione quando i fan hanno scoperto che si trattava di un gioco VR. Poi, quando è stato lanciato e la gente lo ha amato, sono tornati sul treno VR di Arkham, il che significa che possiamo tranquillamente parlare di un sequel confermato senza avvolgerlo in termini generici di Batman: Arkham.

Come notato da UploadVR, in una conversazione con Culture Combine al Fan Expo Chicago 25, il doppiatore Mark Rolston ha confermato che un altro gioco VR di Batman: Arkham sarebbe in arrivo. Alla domanda sulle differenze nel lavorare con le grandi IP, Rolston ha detto che "nel gioco Blade Runner, ero una voce fuori campo, ma per Spider-Man, mi occupo completamente di motion capture, voce e tutto il resto... La stessa cosa con il gioco VR Batman Arkham Shadow. Stiamo per iniziare un altro di quelli. Interpreto il commissario Gordon".

Se Rolston sta per iniziare a esibirsi per il nuovo gioco Batman: Arkham VR, dubitiamo che uscirà molto presto. Ma è confortante per i fan sapere che l'eredità di Batman: Arkham continua, anche se è su una piattaforma che potrebbero non essersi aspettati. Ora tutto ciò di cui hanno bisogno è che Rocksteady sveli un nuovo gioco di Batman e tutto sembrerà di nuovo a posto.