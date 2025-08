Batman avrebbe potuto apparire nel finale di The Sandman

HQ

Mentre molti conoscono la DC per i suoi supereroi, che si tratti di Superman, Batman o Wonder Woman, la società di fumetti ha anche una lista di opzioni più stravaganti, che si tratti di Constantine o anche di The Sandman di Neil Gaiman. Questo è importante da notare perché significa - e nei fumetti ha significato - che questi personaggi stravaganti e più tradizionali si sono incontrati.

A quanto pare c'era un mondo in cui questo si estendeva anche all'adattamento di Netflix di The Sandman. Lo show, che si è concluso la scorsa settimana dopo una lunga attesa per la sua seconda e ultima stagione, si è concluso con una scena funebre per un personaggio che per amor di spoiler non menzioneremo direttamente per il momento.

Secondo lo showrunner Allan Heinberg, questo funerale potrebbe essere stato il luogo in cui vari eroi DC hanno fatto la loro apparizione, tra cui lo stesso The Dark Knight, in particolare la versione di The Batman del 2022.

Parlando con ComicBookMovie.com, Heinberg ha dichiarato: "Abbiamo parlato di: 'Robert Pattinson vuole venire al funerale?' Brevemente, ne abbiamo discusso, ma solo brevemente".

Nei fumetti, durante il funerale, fanno la loro comparsa vari personaggi popolari della DC, tra cui Batman e persino Clark Kent. Con l'incertezza che circonda chi sarà il DC Universe Batman, senza dubbio ciò ha reso ancora più complesso portare Bats alla conclusione di The Sandman.