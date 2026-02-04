Battlefield 6, EA Sports FC 26 e Apex Legends accreditati da EA per record di prenotazioni nette

HQ

È la stagione dei risultati finanziari. Abbiamo scavato tra montagne di dati di vendita e gergo di marketing per raccogliere alcune informazioni entusiasmanti da Nintendo, Take-Two, e ora tocca a EA raccontarci come è andato il suo ultimo trimestre. Con il lancio dei numeri di Battlefield 6 pronto a emergere, sembra che EA stia accumulando fondi negli ultimi mesi.

Secondo l'ultimo rapporto sugli utili finanziari, EA ha registrato record di prenotazioni nette trimestrali e, sebbene il successo costante di EA Sports FC e Apex Legends sia accreditato di ciò, non c'è dubbio sul ruolo di Battlefield 6 nell'aumentare notevolmente delle vendite. "Battlefield 6 è stato il titolo sparatutto più venduto del 2025, stabilendo nuovi record di coinvolgimento tra franchigie," si legge nel rapporto.

Il ricavo netto è stato di 1,901 miliardi di dollari in questo trimestre, con le prenotazioni nette in aumento del 38%, raggiungendo ben 3,046 miliardi di dollari. Naturalmente, più avanti nel rapporto è stato fatto un riferimento alla prossima vendita di EA alla PIF saudita, Silver Lake e Affinity Partners, che dovrebbe chiudere entro il primo trimestre dell'anno fiscale 2027, che inizia ad aprile di quest'anno.

Con la chiusura di quella transazione, EA diventerà una società privata, il che significa che difficilmente vedremo altri di questi report sugli utili. Davvero la fine di un'era in cui non si può più vedere i numeri aumentare grazie a un altro grande trimestre per EA Sports e Apex.