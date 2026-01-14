Battlefield 6 La prima stagione di viene estesa di quasi un mese per "rifinire e perfezionare la seconda stagione"

HQ

Se eri ancora abbastanza sicuro che Battlefield Studios sarebbe stato pronto a lanciare la seconda stagione di Battlefield 6 questo gennaio, nonostante avesse poco da condividere, abbiamo delle brutte notizie. Lo sviluppatore ha rivelato che la prossima stagione semplicemente non è ancora pronta e che, per questo motivo, la prima stagione verrà prolungata di quasi un intero mese.

Ora Season 1 andrà avanti fino al 17 febbraio, con questo tempo extra che sarà riempito da una serie di aggiornamenti che costituiscono l'"estensione della Stagione 1". Questo includerà sfide settimanali, un Bonus Path e una continuazione del Battle Pass, e per quanto riguarda il motivo per cui questa decisione è arrivata, una breve dichiarazione lo spiega.

"Durante il nostro sviluppo continuo, abbiamo continuato a esaminare i feedback della community e, per mantenere la promessa, abbiamo determinato che la nostra migliore strada da seguire sia estendere la Stagione 1 e concederci più tempo per perfezionare e perfezionare ulteriormente la Stagione 2."

Alcune delle offerte che i giocatori potranno aspettarsi includono Frostfire Bonus Path che inizia il 27 gennaio e che porteranno nuove opzioni di personalizzazione come un Weapon Package e un Soldier Skin. Oltre a questo, in linea con San Valentino, ci sarà una sorta di celebrazione, oltre a diversi weekend di doppia XP promessi anche per il resto della stagione.

Il Season 1 esteso inizierà a darsi i suoi frutti dal 20 gennaio.