Battlefield 6: Stagione 2 per portare due nuove mappe, Uccellini e moto da cross

Battlefield Studios presenterà presto la seconda stagione a Battlefield 6, poiché il prossimo capitolo di supporto post-lancio in diretta inizierà dal 17 febbraio. Con questa data quasi arrivata, è stato pubblicato un nuovo trailer di gameplay per i contenuti, così come la roadmap e una miriade di screenshot freschi che mostrano l'azione.

Anche se si può vedere gran parte di questo in fondo a questo testo, come la prima stagione di Battlefield 6, questa seconda stagione è divisa in tre punti centrali. In questo caso, abbiamo raccolto e raccolto ciò che ogni fase porterà sotto.

Misure estreme - 17 febbraio:



Nuova mappa: contaminata



Nuove modalità: VL-7 Strike, Gauntlet Altered State, BR - Sintesi



Nuovi Elicotteri: AH-6 Little Bird, MH-350



Nuove armi: GRT-CPS, VCR-2, HTI-MK2, M121 A2, 9K38 IGLA



Nightfall - 17 marzo:



Nuova mappa: Base Hagental



Nuove modalità: Notte, Notte Scadente del Guanto



Nuovo POI: Complesso di Test della Difesa 3 - Fort Lyndon



Nuovo veicolo - M1030-1



Nuove armi: CZ3A1, VZ.61



Cacciatore/Preda - 14 aprile:



Nuova Modalità: Operazione Augur



Nuovo veicolo: LTV



Nuova arma: Ripper 14" Macheter



Aggiornamenti: Cambiamenti al portale, nuovo percorso bonus del Battle Pass



Con la seconda stagione in uscita martedì, aspettatevi di vedere molti altri contenuti in arrivo.