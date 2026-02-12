news
Battlefield 6
Battlefield 6: Stagione 2 per portare due nuove mappe, Uccellini e moto da cross
Il prossimo round di contenuti verrà lanciato la prossima settimana.
HQ
Battlefield Studios presenterà presto la seconda stagione a Battlefield 6, poiché il prossimo capitolo di supporto post-lancio in diretta inizierà dal 17 febbraio. Con questa data quasi arrivata, è stato pubblicato un nuovo trailer di gameplay per i contenuti, così come la roadmap e una miriade di screenshot freschi che mostrano l'azione.
Anche se si può vedere gran parte di questo in fondo a questo testo, come la prima stagione di Battlefield 6, questa seconda stagione è divisa in tre punti centrali. In questo caso, abbiamo raccolto e raccolto ciò che ogni fase porterà sotto.
Misure estreme - 17 febbraio:
- Nuova mappa: contaminata
- Nuove modalità: VL-7 Strike, Gauntlet Altered State, BR - Sintesi
- Nuovi Elicotteri: AH-6 Little Bird, MH-350
- Nuove armi: GRT-CPS, VCR-2, HTI-MK2, M121 A2, 9K38 IGLA
Nightfall - 17 marzo:
- Nuova mappa: Base Hagental
- Nuove modalità: Notte, Notte Scadente del Guanto
- Nuovo POI: Complesso di Test della Difesa 3 - Fort Lyndon
- Nuovo veicolo - M1030-1
- Nuove armi: CZ3A1, VZ.61
Cacciatore/Preda - 14 aprile:
- Nuova Modalità: Operazione Augur
- Nuovo veicolo: LTV
- Nuova arma: Ripper 14" Macheter
- Aggiornamenti: Cambiamenti al portale, nuovo percorso bonus del Battle Pass
Con la seconda stagione in uscita martedì, aspettatevi di vedere molti altri contenuti in arrivo.