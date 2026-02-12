Gamereactor

news
Battlefield 6

Battlefield 6: Stagione 2 per portare due nuove mappe, Uccellini e moto da cross

Il prossimo round di contenuti verrà lanciato la prossima settimana.

HQ

Battlefield Studios presenterà presto la seconda stagione a Battlefield 6, poiché il prossimo capitolo di supporto post-lancio in diretta inizierà dal 17 febbraio. Con questa data quasi arrivata, è stato pubblicato un nuovo trailer di gameplay per i contenuti, così come la roadmap e una miriade di screenshot freschi che mostrano l'azione.

Battlefield 6

Anche se si può vedere gran parte di questo in fondo a questo testo, come la prima stagione di Battlefield 6, questa seconda stagione è divisa in tre punti centrali. In questo caso, abbiamo raccolto e raccolto ciò che ogni fase porterà sotto.

Misure estreme - 17 febbraio:


  • Nuova mappa: contaminata

  • Nuove modalità: VL-7 Strike, Gauntlet Altered State, BR - Sintesi

  • Nuovi Elicotteri: AH-6 Little Bird, MH-350

  • Nuove armi: GRT-CPS, VCR-2, HTI-MK2, M121 A2, 9K38 IGLA

Nightfall - 17 marzo:


  • Nuova mappa: Base Hagental

  • Nuove modalità: Notte, Notte Scadente del Guanto

  • Nuovo POI: Complesso di Test della Difesa 3 - Fort Lyndon

  • Nuovo veicolo - M1030-1

  • Nuove armi: CZ3A1, VZ.61

Cacciatore/Preda - 14 aprile:


  • Nuova Modalità: Operazione Augur

  • Nuovo veicolo: LTV

  • Nuova arma: Ripper 14" Macheter

  • Aggiornamenti: Cambiamenti al portale, nuovo percorso bonus del Battle Pass

Con la seconda stagione in uscita martedì, aspettatevi di vedere molti altri contenuti in arrivo.

