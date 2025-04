Bella Ramsey era "fissata" sull'aspetto di Ellie per la stagione 2 di The Last of Us

HQ

Come Ashley Johnson ha dato vita a Ellie nei videogiochi di The Last of Us, Bella Ramsey sta dando la propria interpretazione del personaggio nella serie HBO. Con una Ellie che è già stata messa sullo schermo, però, sembra che le pressioni siano alte per Ramsey per essere all'altezza di lei.

Parlando con The Hollywood Reporter, Ramsey ha confermato di essersi allenato intensamente per interpretare Ellie nella stagione 2 di The Last of Us. "Mi sono fissata sul modo in cui Ellie appare nel gioco e sulla sua statura fisica e, per essere precisi, sulla definizione muscolare delle sue braccia. E io non avevo quell'aspetto", ha detto Ramsey.

"Il mio tipo di corpo non è quello. Ne ho parlato molto con Craig [Mazin], e lui non mi ha mai messo addosso questa aspettativa. Voleva che sembrassi forte e mi sentissi forte, e questo stava nel modo in cui mi comportavo, nella mia postura e nella sicurezza che hai. È stata una sfida per me liberarmi dai guai per non sembrare generata dal computer".

Ramsey ha affrontato critiche online per la sua interpretazione di Ellie, poiché alcuni credono che non assomiglino particolarmente all'Ellie del gioco. Questo alla fine ha portato l'attrice a disattivare i propri account sui social media. "Non era come questa grande cosa drammatica, ma c'era un elemento che stava pensando allo show che sarebbe uscito per la seconda stagione. Se solo evito Twitter e Reddit, cosa che sto facendo ora, allora va tutto bene".

