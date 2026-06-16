Benjamin Netanyahu descrive l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran come "disastroso per Israele"
Il Primo Ministro israeliano ha puntato il suo futuro politico sulla trasformazione del Medio Oriente insieme al suo alleato, ma ora la frustrazione per le sue politiche, sia interne che estere, è evidente.
Benjamin Netanyahu e Israele stanno diventando completamente isolati dalla politica internazionale, soprattutto dopo l'accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, che ha riaperto il commercio e il passaggio delle petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz pochi giorni fa. Una delle condizioni di quell'accordo era che Israele dovesse fermare le sue operazioni militari a Gaza e in Libano, e questo sta minando la politica espansionista di Israele.
Ieri sera, Netanyahu ha tenuto un discorso rassicurante in cui ha riconosciuto che in passato è esistito uno scontro di interessi tra lui e Trump (a maggio, Trump ha direttamente definito Netanyahu un 'bastardo pazzo' dopo che ha attaccato Beirut con missili nel mezzo dei negoziati con l'Iran in Pakistan), ma che Israele è emerso più forte e stabile, con una leadership ferma e saggia, secondo Reuters.
Netanyahu si trova ad affrontare un'elezione autunnale in cui si prevede che perda, e potrebbe essere più disposto a sfidare Trump e agire in modo autonomo, dato che Israele, secondo lui, "non è vincolato dall'accordo USA-Iran" mentre si confronta con l'opinione pubblica israeliana che, secondo i sondaggi, è diventata più scettica riguardo all'impegno del presidente USA per la sicurezza di Israele.