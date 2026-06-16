Benjamin Netanyahu descrive l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran come "disastroso per Israele"

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Benjamin Netanyahu e Israele stanno diventando completamente isolati dalla politica internazionale, soprattutto dopo l'accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, che ha riaperto il commercio e il passaggio delle petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz pochi giorni fa. Una delle condizioni di quell'accordo era che Israele dovesse fermare le sue operazioni militari a Gaza e in Libano, e questo sta minando la politica espansionista di Israele.

Ieri sera, Netanyahu ha tenuto un discorso rassicurante in cui ha riconosciuto che in passato è esistito uno scontro di interessi tra lui e Trump (a maggio, Trump ha direttamente definito Netanyahu un 'bastardo pazzo' dopo che ha attaccato Beirut con missili nel mezzo dei negoziati con l'Iran in Pakistan), ma che Israele è emerso più forte e stabile, con una leadership ferma e saggia, secondo Reuters.

Netanyahu si trova ad affrontare un'elezione autunnale in cui si prevede che perda, e potrebbe essere più disposto a sfidare Trump e agire in modo autonomo, dato che Israele, secondo lui, "non è vincolato dall'accordo USA-Iran" mentre si confronta con l'opinione pubblica israeliana che, secondo i sondaggi, è diventata più scettica riguardo all'impegno del presidente USA per la sicurezza di Israele.