Il calcio francese, e in particolare l'Olympique Lyonnais e l'FC Girondins de Bordeaux, sono afflitti dalla morte di Bernard Lacombe, ex calciatore (come attaccante) e allenatore. Lacome ha trascorso tutta la sua carriera calcistica in Francia, giocando dal 1969 al 1987 a Lione, Bordeaux e Saint-Étienne. È stato anche un giocatore chiave della nazionale francese per undici anni, tra cui la vittoria del Campionato Europeo UEFA nel 1984, battendo la Spagna.

Dopo aver trascorso quasi due decenni, è diventato il secondo miglior attaccante di tutti i tempi in Ligue 1 con 255 gol, dopo il giocatore argentino Delio Onnis. Ha vinto una Coupe de France con il Lione, altre due Coppe di Francia con il Bordeaux e tre League 1 con il Bordeaux.

Come allenatore, ha guidato il Lione a sette presenze in Champions League tra il 1996 e il 2000, quando si è ritirato. L'Olympique Lyonnais disse di Lacombe che "era una leggenda, il più grande di tutti".