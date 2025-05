Betis e Chelsea raggiungono la finale di Conference League

HQ

Le competizioni UEFA sono quasi finite per l'anno: il Real Betis Balompié è stato l'ultimo club a raggiungere una finale, la Conference League, in un emozionante pareggio per 2-2 contro la Fiorentina, a Firenze, 4-3 complessivo.

Antony è stato l'autore del primo gol per la squadra sivigliana, un altro da aggiungere alla sua vasta collezione di gol (numeri che quest'anno superano quelli del suo connazionale Vinícius Jr.). Robin Gosens della Fiorentina ha risposto rapidamente con due gol, portando la partita all'unico tempo supplementare della serata, ma Ez Abde per il Betis ha segnato il gol definitivo.

Nel frattempo, il Chelsea ha ottenuto una facile vittoria sul Djugården, la squadra svedese, che aveva subito un 4-1 all'andata. Un solo gol di Kiernan Dewsbury-Hall nel primo tempo è bastato per sigillare il biglietto per la finale, attesa per un club con un livello molto più alto rispetto alla maggior parte dei club della competizione europea di terzo livello, che potrebbe fare del Chelsea la prima squadra a vincere tutte e tre la Champions League, l'Europa League e la Conference League.