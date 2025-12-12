Bezos e Musk esplorano la costruzione di data center AI nello spazio

HQ

Blue Origin sviluppa tecnologie per data center di intelligenza artificiale in orbita da più di un anno, secondo un rapporto del Wall Street Journal che cita una persona a conoscenza della questione (tramite Reuters).

Il rapporto afferma inoltre che SpaceX di Elon Musk intende utilizzare satelliti Starlink aggiornati per ospitare carichi utili di calcolo AI, presentando il concetto agli investitori come parte di una vendita di azioni che potrebbe valorare l'azienda in circa 800 miliardi di dollari.

L'interesse per i data center orbitali è aumentato poiché le strutture terrestri mettono sotto pressione le reti elettriche e richiedono enormi quantità d'acqua per il raffreddamento.

Bezos aveva precedentemente previsto che data center su scala gigawatt saranno costruiti nello spazio entro 10-20 anni, sostenendo che l'energia solare costante renderà alla fine il calcolo off-planet più economico rispetto alle alternative terrestri.

Parlando a ottobre, ha detto che lo spazio offre energia solare "24/7" senza interruzioni climatiche, rendendolo ideale per grandi cluster di addestramento all'IA. Nel frattempo, Musk ha recentemente smentito le notizie secondo cui SpaceX sta già raccogliendo fondi con una valutazione di 800 miliardi di dollari.