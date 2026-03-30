Big Hops ha ricevuto un DLC gratuito alimentato dalle teorie e focalizzato sulla fotografia

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Lo sviluppatore Luckshot Games ha lanciato un DLC gratuito per il suo adorabile platformer, Big Hops, un nuovo lotto di contenuti che introduce un mini-gioco secondario inquadrato su teorie del complotto e che utilizza la fotografia come meccanica chiave.

È conosciuto come Cappler's Conspiracy e ruota attorno all'incontro con un nuovo gufo teorico della cospirazione chiamato Cappler, che ti chiede di completare una serie di lavori fotografici per aiutarlo a dimostrare o smentire teorie. Per completare il compito, Luckshot ha migliorato l'elemento fotografico del gioco con 17 filtri da utilizzare, obiettivi zoom, un nuovo gadget che ti permette di spostare il mondo intorno a te, oltre a sei nuovi oggetti che influenzano il gameplay, incluso permettendoti di giocare in prima persona.

La descrizione del DLC aggiunge: "Cappler's Conspiracy è un nuovo gioco fotografico di 2+ ore nascosto dentro Big Hops. Incontrerai un gufo del complotto, un teorico del complotto, di nome Cappler, che ha bisogno del tuo aiuto per esplorare alcune idee strane. Ti manderà in missioni per dimostrare (o confutare) l'esistenza di alieni, fantasmi, persone talpa e altro ancora. Per i tuoi sforzi sarai ricompensato con dozzine di nuovi filtri per fotocamera, obiettivi e un gadget speciale Sky Shifter.

"Per trovare Cappler e metterti al lavoro, tieni d'occhio il simbolo speciale di Cappler nascosto nei molti mondi di Big Hops!"

L'aggiornamento è disponibile al momento su PC e PS5 e si dice arriverà su Nintendo Switch all'inizio di questa settimana. Dai un'occhiata al trailer di annuncio di Cappler's Conspiracy qui sotto e non perderti la nostra recensione completa e dedicata di Big Hops.