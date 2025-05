Big Mouth sembra uscire con il botto con la sua più grande stagione fino ad oggi

HQ

È quasi la fine di un'era per Netflix. Presto, la sua serie sceneggiata più longeva negli Stati Uniti si concluderà, poiché Big Mouth debutterà con la sua ottava e ultima stagione il 23 maggio. Stando così le cose, il servizio di streaming ha ora condiviso il trailer di quest'ultimo lotto di episodi, che sembrano essere i più grandi, i più selvaggi e i più impilati di sempre.

Lo show cercherà di mandare via il suo giovane cast di personaggi vedendoli attraversare fasi ancora più avanzate della pubertà, con Nick che finalmente cresce e diventa più alto dopo stagioni e stagioni in cui è stato minuscolo. Naturalmente, questi cambiamenti vedono i Mostri Ormonali fare ogni sorta di affari cattivi, ed è molto sicuro dire che questo nuovo trailer non è per persone delicate.

Secondo il cast, la troupe di quest'ultimo lotto di episodi è mega, con il trailer che rileva che le seguenti star sono tutte coinvolte in una certa misura:



Nick Kroll



John Mulaney



Jessi Klein



Jason Mantzoukas



Ayo Edibiri



Maya Rudolph



Fred Armisen



Jordan Peele



Andrew Rannells



Cinzia Erivo



Quinta Brunson



Kristen Wiig



Steve Buscemi



Agrifoglio Cacciatore



Natasha Lyonne



Ali Wong



Billy Porter



Lena Waithe



Keke Palmer



Stefania Beatriz



Andy Bryant



Thandiwe Newton



Paul Scheer



Rosie Perez



Jack McBrayer



Marco Suplass



Nathan Fillion



Chloe Fineman



Zach Woods



L'ultima stagione di Big Mouth debutterà il 23 maggio e potete vedere il suo trailer qui sotto.