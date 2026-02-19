Birmingham è nel caos e solo Tommy Shelby può salvarla nel trailer Peaky Blinders: The Immortal Man

HQ

È quasi ora che i Peaky Blinders facciano il loro grande ritorno. Tra un paio di settimane, Peaky Blinders: The Immortal Man debutterà in alcune sale selezionate prima di uscire su Netflix un paio di settimane dopo, ed è un evento promettente poiché vedrà Cillian Murphy riprendere uno dei suoi ruoli più famosi nel ruolo del gangster di Birmingham Tommy Shelby.

Questo film riprende dopo gli eventi della serie e vede Tommy tentare di tornare in un mondo che ha dimenticato il suo nome. È una Birmingham violenta e devastata dove i Peaky Blinders sono stati trasformati da gentiluomini gangster a generici teppisti di strada dal loro nuovo leader, ed è per questo che Tommy torna, per riparare la sua eredità e anche per ritrovare il figlio perduto e ormai adulto.

La data di anteprima di Peaky Blinders: The Immortal Man è fissata per il 6 marzo, ma essendo un film Netflix, non aspettatevi una distribuzione cinematografica su larga scala. Il luogo dove la maggior parte guarderà questo film sarà probabilmente su streamer quando debutterà il 20 marzo.

Puoi vedere un nuovo trailer di The Immortal Man qui sotto, così come la sinossi ufficiale.

"Birmingham, 1940. Nel caos della Seconda Guerra Mondiale, Tommy Shelby viene costretto a tornare da un esilio autoimposto per affrontare la sua resa dei conti più distruttiva di sempre. Con il futuro della famiglia e del paese in gioco, Tommy deve affrontare i propri demoni e scegliere se affrontare la sua eredità o bruciarla fino alle fondamenta. Per ordine dei Peaky Blinders... "