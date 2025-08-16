Black Myth: Wukong gli sviluppatori anticipano la presentazione di un possibile DLC alla Gamescom

HQ

Black Myth: Wukong verrà lanciato molto presto su Xbox Series S/X (20 agosto), il che rende abbastanza appropriato che lo sviluppatore Game Science Studio farà parte della Gamescom Opening Night Live di quest'anno. Questa apparizione potrebbe anche significare che è il momento di rivelare il primo DLC del gioco acclamato dalla critica.

Quando Game Science Studio ha annunciato su X che avrebbero partecipato all'Opening Night Live, hanno anche condiviso alcune nuove opere d'arte con alcuni personaggi minacciosi non attualmente presenti nel gioco. Sappiamo già che un DLC è in arrivo, dato che è stato annunciato lo scorso autunno, quindi non è assolutamente inverosimile pensare che potrebbero mostrarlo durante l'Opening Night Live, con una probabile uscita il prossimo anno.

L'Opening Night Live alla Gamescom si terrà il 19 agosto, a partire dalle 20:00 ora locale, che è un'ora perfettamente ragionevole per gli spettatori qui in Svezia per sintonizzarsi in diretta.

