Black Myth: Wukong riceve un massiccio aggiornamento da 100 GB

Enormi cambiamenti sono in arrivo per Black Myth: Wukong. E se hai intenzione di rivisitare la tentacolare avventura d'azione, potrebbe essere una buona idea liberare un po' di spazio su quel disco rigido interno. L'aggiornamento da 100 GB è previsto per domani e se stai giocando su Playstation 5 la dimensione esatta è confermata essere di 93,5 GB. Roba piuttosto folle per "un semplice" aggiornamento. In un post sui social media lo sviluppatore ha spiegato che:

"A causa di un numero considerevole di modifiche sottostanti, vorremmo ricordarvi quanto segue: 1. Le mod installate possono causare problemi di compatibilità, impedendovi di avviare il gioco o attivando pop-up di errore durante il gioco.

Ti consigliamo di disinstallare le mod installate e di verificare l'integrità dei file di gioco prima di riavviare il gioco. 2.A causa delle differenze nei metodi di archiviazione dei file, la patch su PS5 richiederà una quantità di spazio relativamente grande (circa 93,5 GB). Se l'aggiornamento non può essere completato a causa di spazio di archiviazione insufficiente o per altri motivi, puoi continuare a giocare alla versione corrente o provare a eliminare il gioco e scaricarlo di nuovo.

In breve, se hai avuto problemi nell'esecuzione del gioco in precedenza, questo potrebbe essere il momento perfetto per rivisitare Black Myth: Wukong poiché la patch promette miglioramenti radicali delle prestazioni. Ciò che è ancora più impressionante è che questo scende ora, quando Game Science è impegnata nello sviluppo del sequel del gioco di successo.

Scaricherai l'aggiornamento da 100 GB e darai un'altra possibilità a Black Myth: Wukong ?