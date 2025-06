Black Myth: Wukong uscirà su Xbox il 20 agosto

HQ

GameScience - lo sviluppatore dietro il mega-successo del 2024 Black Myth: Wukong - ha annunciato che il gioco arriverà finalmente sulle piattaforme Xbox Series X/S, esattamente un anno dopo il suo debutto su PC e PS5.

Come confermato tramite un comunicato stampa, Black Myth: Wukong verrà lanciato il 20 agosto 2025 per Xbox Series X/S. I preordini saranno disponibili il 18 giugno, mentre Black Myth: Wukong sarà scontato per la prima volta.

Dopo aver venduto milioni di copie e aver raggiunto il numero di giocatori singoli su Steam, Black Myth: Wukong si è dimostrato una forza da non sottovalutare nel 2024. Tutti gli occhi sono puntati su GameScience per vedere cosa ha in serbo lo studio.